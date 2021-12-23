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Posted 23 декабря 2021, 15:54

Published 23 декабря 2021, 15:54

Modified 18 сентября 2022, 14:34

Updated 18 сентября 2022, 14:34

Танки ВСУ обстреливают Дебальцево в 59 километрах от Ростовской области

23 декабря 2021, 15:54
Танки Вооруженных сил Украины ведут ночные обстрелы по Дебальцево, который расположен в 60 километрах от границы Ростовской области, об этом сообщил портал «Новороссия».

Информатор из числа жителей Коммуны Владимир, о котором рассказал Telegram-канал «Донбасс решает», сообщил, что танковый обстрел со стороны украинских силовиков практически не прерывается.

Сейчас в поселке Коммуна осталось почти две сотни человек, и несмотря на то, что населенном пункте осталось только мирное население, украинские военнослужащие не прекращают атаку.

Владимир поделился, что обстрел проводят даже в ночное время, используя и снаряды 120-го калибра и танковый огонь. В спокойное время обстрел ведут один раз в неделю, но иногда их регулярность составляет одну атаку в два дня.

Местные жители сообщают, что уже устали от боевых действий и даже перестали прятаться от танкового огня в подвальных помещениях.

«Мы по подвалам не прячемся. Мы подвалы уже забыли», — рассказал информатор.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как пытался убедить Петра Порошенко не начинать боевые действия на Донбассе.

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#Политика#Новости
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