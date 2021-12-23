Танки ВСУ обстреливают Дебальцево в 59 километрах от Ростовской области

Posted 23 декабря 2021, 15:54
Published 23 декабря 2021, 15:54
Modified 18 сентября 2022, 14:34
Updated 18 сентября 2022, 14:34
Информатор из числа жителей Коммуны Владимир, о котором рассказал Telegram-канал «Донбасс решает», сообщил, что танковый обстрел со стороны украинских силовиков практически не прерывается.
Сейчас в поселке Коммуна осталось почти две сотни человек, и несмотря на то, что населенном пункте осталось только мирное население, украинские военнослужащие не прекращают атаку.
Владимир поделился, что обстрел проводят даже в ночное время, используя и снаряды 120-го калибра и танковый огонь. В спокойное время обстрел ведут один раз в неделю, но иногда их регулярность составляет одну атаку в два дня.
Местные жители сообщают, что уже устали от боевых действий и даже перестали прятаться от танкового огня в подвальных помещениях.
«Мы по подвалам не прячемся. Мы подвалы уже забыли», — рассказал информатор.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как пытался убедить Петра Порошенко не начинать боевые действия на Донбассе.