Posted 24 декабря 2021, 08:00
Published 24 декабря 2021, 08:00
Modified 1 октября, 14:19
Updated 1 октября, 14:19
В декабре об этом заговорил глава Минобороны Сергей Шойгу, по словам которого в пунктах Авдеевка и Приазовское в Донбассе создают огневые позиции. Здесь насчитали 120 представителей американских частных военных компаний.
По словам министра, они готовят провокации с использованием химических компонентов. Он добавил, что вместе с этим украинские военные не снижают количество обстрелов территорий ДНР и ЛНР.
После этого последовала реакция США на заявление Шойгу. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил озвученную информацию и заявил, что она не соответствует действительности.
Издание «Новороссия» со ссылкой на слова донецкого военкора Геннадия Дубового пишет, что Авдеевку выбрали не случайно. По его мнению, находящийся рядом коксохимический завод подойдет для диверсий.
«Близость к российской границе дает возможность приписать катастрофу действиям пророссийских сил», — уточнил эксперт.
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров считает, что провокация готовится для того, чтобы обвинить в этом Россию. По его мнению, жертвами могут стать мирные жители подконтрольных Украине территорий в Донбассе.
«Это могут быть, к примеру, школа или больница. После этого СМИ на Украине станут во всем обвинять Россию», — заявил эксперт.
«Новороссия» со ссылкой на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой заявила, что страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину. По некоторым данным, они также проводят тренировки для украинских военных.
Захарова уточнила, что все это делается для придания большего масштаба гражданской войне на территории страны. Сами боевые действия происходят недалеко от Ростовской области.
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