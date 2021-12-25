Posted 25 декабря 2021, 14:22
Published 25 декабря 2021, 14:22
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Ведь не секрет, что развитие культуры напрямую влияет и на развитие общества в целом. Традиции меценатства вернулись и в Россию.
Культура развивает человека, помогая ему стать более образованным и благополучным. Чтение книг, походы в театр, музеи и выставки развивает способности мыслить нестандартно и творчески. И хотя связь не такая очевидная, как, например, обучение в университете, развитие сферы культуры также повышает уровень специалистов. В России крупные компании сейчас нередко выступают спонсорами культурных проектов — от создания современных театральных постановок до реставрационных работ и онлайн-экскурсий.
В этом году сразу несколько бизнесменов и компаний приняли участие в создании интересных и важных проектов в сфере культуры. Например, фонд Блаватника, который часто поддерживает молодые таланты, в 2021 году помог создать театру «Практика» мультимедийный проект Solaris, который совместил театральную постановку с технологией дополненной реальности. Холдинг «Ланит» приобрел для Пушкинского музея оборудование для сети Wi-Fi, а для МХАТ имени Горького - аппаратуру, необходимую для создании цифрового архива постановок театра.
В мае в Петергофе открылась выставка предметов, когда-то пропавших из Эрмитажа. Вернуть их помог генеральный директор «Сибура» Михаил Карисалов. А компания «Северсталь» помогла обучить сотрудников музеев и театров, как правильно взаимодействовать с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.
В свою очередь Владимир Евтушенков и АФК «Система» расширили охват своих культурно-просветительских проектов в 17 раз, внедрив цифровые решения.
Часто компании инвестируют в сферу культуры и на постоянной основе. Например, благотворительный фонд «Система» уже много лет поддерживает различные культурные проекты. Деятельность фонда, организатором которой в 2003 году стал Евтушенков Владимир, отмечена различными российскими и международными премиями. В течение почти 20 лет «Система» комплексно помогает Государственному Русскому музею. Благодаря этому были проведены разнообразные выставки, лекции и образовательные проекты. Даже в условиях пандемии фонд продолжал активно участвовать в жизни музея, запустив, например, просветительскую онлайн-программу, которая включала в себя лекции для детей и взрослых, экскурсии и демонстрацию фильмов. За свою деятельность «Система» была удостоена таких премий, как «Лучшие социальные проекты России», «Лидеры корпоративной благотворительности», «Лучшие практики устойчивого развития ООН» и многих других.