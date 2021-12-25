Часто компании инвестируют в сферу культуры и на постоянной основе. Например, благотворительный фонд «Система» уже много лет поддерживает различные культурные проекты. Деятельность фонда, организатором которой в 2003 году стал Евтушенков Владимир, отмечена различными российскими и международными премиями. В течение почти 20 лет «Система» комплексно помогает Государственному Русскому музею. Благодаря этому были проведены разнообразные выставки, лекции и образовательные проекты. Даже в условиях пандемии фонд продолжал активно участвовать в жизни музея, запустив, например, просветительскую онлайн-программу, которая включала в себя лекции для детей и взрослых, экскурсии и демонстрацию фильмов. За свою деятельность «Система» была удостоена таких премий, как «Лучшие социальные проекты России», «Лидеры корпоративной благотворительности», «Лучшие практики устойчивого развития ООН» и многих других.