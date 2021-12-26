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Posted 26 декабря 2021, 09:05

Published 26 декабря 2021, 09:05

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Бывший мэр Ростова рассказал, как водоканал передали в частные руки в 2000-е годы

26 декабря 2021, 09:05
Бывший мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев рассказал, как компания Ростовводоканал попала в частные руки, пишет «Город N».

Компания 15 лет назад была передана в концессию концерну «Евразийский». Причиной стало то, что тогда у города не было денег на модернизацию инфраструктуры, что приводило к частым коммунальным авариям.

«В тот момент не существовало понятия концессия. Мы отдали Ростовводоканал в аренду, но с условием, что в него вложат миллиард рублей. Это было необходимо для срочного решения проблем», — отметил Чернышев.

Он добавил, что на эти условия согласился только «Евразийский». По его словам, тогда это сотрудничество было удачным решением.

#Экономика#Новости
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