Бывший мэр Ростова рассказал, как водоканал передали в частные руки в 2000-е годы

Posted 26 декабря 2021, 09:05
Published 26 декабря 2021, 09:05
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Компания 15 лет назад была передана в концессию концерну «Евразийский». Причиной стало то, что тогда у города не было денег на модернизацию инфраструктуры, что приводило к частым коммунальным авариям.
«В тот момент не существовало понятия концессия. Мы отдали Ростовводоканал в аренду, но с условием, что в него вложат миллиард рублей. Это было необходимо для срочного решения проблем», — отметил Чернышев.
Он добавил, что на эти условия согласился только «Евразийский». По его словам, тогда это сотрудничество было удачным решением.