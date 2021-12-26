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Posted 26 декабря 2021, 07:03

Published 26 декабря 2021, 07:03

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

На разгон гей-вечеринки в центре Ростова-на-Дону направили ОМОН 25 декабря

26 декабря 2021, 07:03
В Ростове-на-Дону организация вечеринки для геев не прошла незамеченной и ее разогнали силовики, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в одном из клубов собрались полуголые накрашенные мужчины. Информацию о мероприятии распространяли в Интернете.

«Организаторов заподозрили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В клуб ворвался ОМОН, после чего присутствующие попробовали убежать, но у них ничего не вышло», — сказано в сообщении.

Отмечается, что организатором выступил мужчина по прозвищу Дионис. По некоторым данным, он приглашал на вечеринку блогера Рому Желудя.

Всего за ночь опросили около 200 участников мероприятия, после чего всех отпустили.

Ранее ростовчане устроили вечеринку с бассейном на проезжей части.

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