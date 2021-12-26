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Posted 26 декабря 2021, 13:44

Published 26 декабря 2021, 13:44

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Ростовчане не поверили в ЛГБТ-вечеринку, которую разогнал ОМОН 25 декабря

26 декабря 2021, 13:44
Ростовчане высказались по поводу разгона гей-вечеринки в центре города, по мнению горожан, действия силовиков были верными, обсуждения развернулись в социальных сетях.

Напомним, что в Ростове в одном из клубов собрались полуголые накрашенные мужчины, а распространять информацию об этом начали в социальных сетях.

Сообщается, что организаторов заподозрили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В клуб ворвались силовики, а присутствовавшие пытались сбежать, но в итоге были задержаны.

После появления этой информации, мнения жителей города разделись. Кто-то поддержал действия силовых структур, сообщив, что нетрадиционным отношениям в современном мире нет места. А кто-то, наоборот, раскритиковал произошедшее.

«Мужчин перестали растить мужчинами, подавляющее большинство безвольные», — написал один из жителей Ростова.

«Что вы к ним привязалась? Они не в курсе были. Пришли потусить, а тут ОМОН весь тусняк испортил», — написал еще один ростовчанин.

А кто-то и вовсе отметил, что вечеринка не была «гейской», так как на ней присутствовали и девушки.

«Люди в масках разогнали молодежь, спим спокойно. Почему вообще назвали гей-вечеринкой это? А девочки тогда кто там», — раскритиковал действия силовиков еще один житель Ростова.

#Общество#Новости
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