Ростовчане не поверили в ЛГБТ-вечеринку, которую разогнал ОМОН 25 декабря

Posted 26 декабря 2021, 13:44
Published 26 декабря 2021, 13:44
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Напомним, что в Ростове в одном из клубов собрались полуголые накрашенные мужчины, а распространять информацию об этом начали в социальных сетях.
Сообщается, что организаторов заподозрили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В клуб ворвались силовики, а присутствовавшие пытались сбежать, но в итоге были задержаны.
После появления этой информации, мнения жителей города разделись. Кто-то поддержал действия силовых структур, сообщив, что нетрадиционным отношениям в современном мире нет места. А кто-то, наоборот, раскритиковал произошедшее.
«Мужчин перестали растить мужчинами, подавляющее большинство безвольные», — написал один из жителей Ростова.
«Что вы к ним привязалась? Они не в курсе были. Пришли потусить, а тут ОМОН весь тусняк испортил», — написал еще один ростовчанин.
А кто-то и вовсе отметил, что вечеринка не была «гейской», так как на ней присутствовали и девушки.
«Люди в масках разогнали молодежь, спим спокойно. Почему вообще назвали гей-вечеринкой это? А девочки тогда кто там», — раскритиковал действия силовиков еще один житель Ростова.