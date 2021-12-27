Кафе и ресторанам в Ростовской области разрешили работать до 23:00 с 27 декабря

Posted 27 декабря 2021, 05:10
Published 27 декабря 2021, 05:10
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
Губернатор Василий Голубев подписал очередной документ о смягчении ограничений. Это стало возможно за счет улучшения ситуации с коронавирусом.
Теперь кафе и рестораны могут работать до 23.00 мск. Ранее их обязывали закрываться в 21.00.
Это же касается проведения зрелищных мероприятий. Теперь также разрешили открыться непродовольственным ярмаркам.
До этого часть ограничений отменяли с 20 декабря. Ранее рестораторы просили власти дать им возможность нормально поработать в новогоднюю ночь.