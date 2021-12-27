Кооператив «Бест Вей» через суд добивается исключения из «списка неблагонадежных»

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на слова генерального директора ООО «Эксперт» (оно занимается юридическим сопровождением кооператива) Марии Горбаневой, там считают, что кооператив фактически обвинили в нарушениях, о которых ему не сообщили. Причем порядок неправовой: в Интернете, без предъявления каких-либо доказательств.
«Кооперативу не предъявляют никаких претензий непосредственно», — отмечает юрист.
Общение идет посредством неких списков и пресс-релизов, которые не имеют юридической силы, но все же оказывают негативные последствия как для кооператива в целом, так и для отдельных его пайщиков.
Председатель правления ПК «Бест Вей» Екатерина Скибо считает действия Центробанка в отношении кооператива особенно опасными с учетом того, что он сегодня — в числе крупнейших кооперативов в стране. На 13 декабря в нем насчитывалось свыше 19 тысяч пайщиков со всей России. Кооператив приобрел и передал в безвозмездное пользование пайщикам около 2,5 тысячи объектов недвижимости. Из которых по 247 объектам недвижимости пайщиками полностью выплачен пай, и они оформлены в собственность.
По словам депутата Госдумы VII созыва, кандидата экономических наук Сергея Крючека, то, что предпринимает Центробанк в отношении кооператива «Бест Вей», является подрывом всего кооперативного движения в стране.
По мнению московского пайщика кооператива, адвоката Владимира Данча, в 2019 году Банк России, давая письменный ответ на запрос экспертной организации, сообщил, что вопросов к кооперативу нет.
«С чем связано изменение позиции?» — вопрошает адвокат.
Как считает пайщик, ЦБ своими действиями в отношении «Бест Вей» фактически вводит ограничение на право людей распоряжаться своими финансами законными методами. Вместо этого идет навязывание невыгодного банковского кредитования.
По информации Марии Горбаневой, кооператив через суд пытается оспорить действия Центробанка, включившего его в список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности ЦБ. В частности, в Арбитражном суде Москвы будут рассматривать иск о защите деловой репутации и взыскании убытков. А также пройдет рассмотрение заявления о признании незаконными действий ЦБ РФ с последующим исключением кооператива из списка. Помимо этого, кооператив намерен оспорить действия других государственных органов, которые принимали свои решения, основываясь на позиции ЦБ РФ.