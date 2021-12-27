Кооператив «Бест Вей» через суд добивается исключения из «списка неблагонадежных»

Председатель правления ПК «Бест Вей» Екатерина Скибо считает действия Центробанка в отношении кооператива особенно опасными с учетом того, что он сегодня — в числе крупнейших кооперативов в стране. На 13 декабря в нем насчитывалось свыше 19 тысяч пайщиков со всей России. Кооператив приобрел и передал в безвозмездное пользование пайщикам около 2,5 тысячи объектов недвижимости. Из которых по 247 объектам недвижимости пайщиками полностью выплачен пай, и они оформлены в собственность.