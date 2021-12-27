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Руководитель центра наркозависимых осужден за фальшивые документы в Ростове

27 декабря 2021, 14:57
Фото: quinnanya/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростове-на-Дону осужден руководитель реабилитационного центра для наркозависимых и алкозависимых за изготовление фальшивых документов, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Весной текущего года правоохранители совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии проверили трудовой реабилитационный центр для наркозависимых и алкозависимых, аффилированного с группой «Новая Эра» в Ростове-на-Дону. В центре находились 28 реабилитантов.

Территория реабилитационного центра была огорожена высоким забором, а его место расположения тщательно скрывалось. Стоимость прохождения реабилитации составляла от 10 до 50 тысяч рублей в месяц. Процесс реабилитации требовал полного подчинения руководителю центра.

Реабилитанты выполняли тяжелые физические работы на различных объектах. Руководитель присваивал оплату за выполненные работы себе. Чтобы привлечь больше людей для работ руководитель изготовил 11 официальных документов, предоставляющих право пребывания на территории РФ иностранных граждан.

Действия виновного попали под статью «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

В отношении руководителя центра возбуждено 11 уголовных дел по 11 эпизодам.

«Решением Пролетарского районного суда руководитель Центра признан виновным, ему назначено ограничение свободы на один год. Приговор вступил в законную силу», — рассказал источник.

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