Руководитель центра наркозависимых осужден за фальшивые документы в Ростове

Весной текущего года правоохранители совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии проверили трудовой реабилитационный центр для наркозависимых и алкозависимых, аффилированного с группой «Новая Эра» в Ростове-на-Дону. В центре находились 28 реабилитантов.