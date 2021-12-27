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В Москве страховщики планируют засудить юриста за автоподставы на 130 млн рублей

27 декабря 2021, 11:41
Фото: pixabay.com
Столичные страховые компании планируют засудить юриста, подозреваемого в автомобильных подставах. На его счету 30 ДТП, на которых он в общей сложности заработал 130 млн рублей.

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на kp.ru, юрист провоцирует аварии, управляя Bentley Continental, по одной и той же схеме. Во время кругового движения ждет, когда грузовик или эвакуатор попадет на соседнюю полосу, а затем, делая вид, что не заметил маневра, едет дальше и сталкивается с жертвой. Далее юрист добивается получения крупной страховой выплаты в размере от 400 тыс. рублей до 2 млн рублей.

Первыми сомневаться в том, что один водитель случайно может попадать в одну и ту же ситуацию, начали страховые компании. У водителей-участников ДТП с Bentley также появились сомнения, что они виноваты в случившемся.

В мае в столичную полицию поступила коллективная жалоба от страховщиков с просьбой проверить водителя. В июле ввиду отсутствия состава преступления им отказали возбуждать уголовное дело. Появилась информация, что юрист, на которого пожаловались в органах, владеет аж четырьмя Bentley.

Недавно один из автомобилей попал под эвакуатор московского паркинга по тому же сценарию. По словам пресс-секретаря ГКУ «АМПП» Филиппа Конюхова, в течение последнего года эвакуаторы «Московского паркинга» дважды попадали в автоподставы.

«Водители намеренно врезались в эвакуаторы, когда те начинали или совершали перестроение. Умышленность этих действий подтверждается судебными экспертизами», — сообщил Конюхов.

Сейчас дело рассматривает суд. Кроме того, «Московский паркинг» обратился в полицию и прокуратуру.

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