В Москве страховщики планируют засудить юриста за автоподставы на 130 млн рублей

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на kp.ru, юрист провоцирует аварии, управляя Bentley Continental, по одной и той же схеме. Во время кругового движения ждет, когда грузовик или эвакуатор попадет на соседнюю полосу, а затем, делая вид, что не заметил маневра, едет дальше и сталкивается с жертвой. Далее юрист добивается получения крупной страховой выплаты в размере от 400 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Первыми сомневаться в том, что один водитель случайно может попадать в одну и ту же ситуацию, начали страховые компании. У водителей-участников ДТП с Bentley также появились сомнения, что они виноваты в случившемся.
В мае в столичную полицию поступила коллективная жалоба от страховщиков с просьбой проверить водителя. В июле ввиду отсутствия состава преступления им отказали возбуждать уголовное дело. Появилась информация, что юрист, на которого пожаловались в органах, владеет аж четырьмя Bentley.
Недавно один из автомобилей попал под эвакуатор московского паркинга по тому же сценарию. По словам пресс-секретаря ГКУ «АМПП» Филиппа Конюхова, в течение последнего года эвакуаторы «Московского паркинга» дважды попадали в автоподставы.
«Водители намеренно врезались в эвакуаторы, когда те начинали или совершали перестроение. Умышленность этих действий подтверждается судебными экспертизами», — сообщил Конюхов.
Сейчас дело рассматривает суд. Кроме того, «Московский паркинг» обратился в полицию и прокуратуру.