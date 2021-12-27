В Москве страховщики планируют засудить юриста за автоподставы на 130 млн рублей

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на kp.ru, юрист провоцирует аварии, управляя Bentley Continental, по одной и той же схеме. Во время кругового движения ждет, когда грузовик или эвакуатор попадет на соседнюю полосу, а затем, делая вид, что не заметил маневра, едет дальше и сталкивается с жертвой. Далее юрист добивается получения крупной страховой выплаты в размере от 400 тыс. рублей до 2 млн рублей.