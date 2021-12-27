В Ростове общественник высмеял «бестолковые» контейнерные площадки

В Ростове общественник Артемий Зайцев разместил видео, на котором изображена новая контейнерная площадка, установленная в центре города на проспекте Чехова, 71. Площадка на пять контейнеров имеет крайне непрактичную конструкцию с узким отверстием, расположенным выше уровня комфортного для среднего человеческого роста. Урбанист утверждает, что нефункциональные контейнеры стали причиной скопления мусора вокруг площадки и на газоне.
«Жутко неудобная и непрактичная конструкция. Мусор нельзя вывезти из-за припаркованных рядом автомобилей, которые остановились из-за отсутствия запрещающего знака. Приехала машина — и ничего не смогла вывезти», — сообщил Артемий Зайцев, добавив, что у контейнеров есть проблема и в самой конструкции.
Из-за того, что отверстие является узким и расположена высоко — любая коробка или крупный пакет способны забить отверстие, после чего контейнер нельзя будет эксплуатировать до момента вывоза мусора.
«Кто эти сконструировал площадки контейнерные? Я вообще не понимаю… Это просто бред какой-то. Специально их сделали так, чтобы было как можно больше мусора, и он не проваливался вниз, и его нельзя было вывозить. Сделали все неправильно», — пожаловался урбанист.
Напомним, в августе городские власти сообщали, что потратят на контейнерные площадки 13 миллионов рублей. Однако горожане очевидно остались недовольны приобретением управления ЖКХ Кировского района Ростова.