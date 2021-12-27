В Ростове общественник высмеял «бестолковые» контейнерные площадки

«Кто эти сконструировал площадки контейнерные? Я вообще не понимаю… Это просто бред какой-то. Специально их сделали так, чтобы было как можно больше мусора, и он не проваливался вниз, и его нельзя было вывозить. Сделали все неправильно», — пожаловался урбанист.