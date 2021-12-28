rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря 2021, 08:36

Published 28 декабря 2021, 08:36

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Стало известно, кто построил особняк вместо парковки в Ростове

28 декабря 2021, 08:36
Стало известно кто построил четырехэтажный особняк в Ростове-на-Дону, сообщает издание donnews.

Напомним, что речь идет об особняке, который совсем недавно ввели в эксплуатацию. Здание прилегает к территории парка имени Горького, судя по всему, его будут использовать для размещения офисов.

Известно, что на этом месте должны были возвести парковку, разрешение на строительство которой было выдано еще в августе прошлого года. Однако на этом месте появился особняк. Правда, парковка все же есть, но только для работников офисов, она находится напротив нового здания.

По информации издания, в 2013 году этот участок передали в частные руки, но речь шла о долгосрочной аренде, участок не потерял статус муниципальной земли, и на нем должны были построить автопарковку.

При этом мэрия и Стройнадзор не увидели в этом никаких нарушений. Якобы инвестор выполнил обязательства и благоустроил территорию перед зданием, согласно контракту.

Застройщиком выступил «Покровский центр», его руководителем является Вадим Джиоев. Компания-подрядчик — «Ростовстрой», собственником которой является Валентина Джиоева. В новом здании будут находиться офисы «СМУ-1».

#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика