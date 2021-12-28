Стало известно, кто построил особняк вместо парковки в Ростове

Posted 28 декабря 2021, 08:36
Published 28 декабря 2021, 08:36
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Напомним, что речь идет об особняке, который совсем недавно ввели в эксплуатацию. Здание прилегает к территории парка имени Горького, судя по всему, его будут использовать для размещения офисов.
Известно, что на этом месте должны были возвести парковку, разрешение на строительство которой было выдано еще в августе прошлого года. Однако на этом месте появился особняк. Правда, парковка все же есть, но только для работников офисов, она находится напротив нового здания.
По информации издания, в 2013 году этот участок передали в частные руки, но речь шла о долгосрочной аренде, участок не потерял статус муниципальной земли, и на нем должны были построить автопарковку.
При этом мэрия и Стройнадзор не увидели в этом никаких нарушений. Якобы инвестор выполнил обязательства и благоустроил территорию перед зданием, согласно контракту.
Застройщиком выступил «Покровский центр», его руководителем является Вадим Джиоев. Компания-подрядчик — «Ростовстрой», собственником которой является Валентина Джиоева. В новом здании будут находиться офисы «СМУ-1».