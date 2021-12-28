В Ростове объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра с 29 декабря

Posted 28 декабря 2021, 06:57
Published 28 декабря 2021, 06:57
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
В среду, 29 декабря, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. В этот же день на город может опуститься туман, на дорогах образуется гололед.
Ситуация на дорогах может ухудшиться, поэтому водителей просят не нарушать ПДД. Есть вероятность падения деревьев, поэтому транспорт лучше не оставлять под деревьями.
Добавим, что утром во вторник образовались серьезные заторы на дорогах из-за снегопада. Пробкам присвоили максимальные 10 баллов.