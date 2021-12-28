rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря 2021, 07:15

Published 28 декабря 2021, 07:15

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В Ростовской области температура воздуха упадет до -22 градусов 28 декабря

28 декабря 2021, 07:15
Во вторник, 28 декабря, в Ростовской области температура воздуха опустится до -22 градусов, сообщают синоптики.

Почти во всех районах в этот день прогнозируют снег. При этом местами будет гололед, а также есть опасность налипания мокрого снега на провода, поэтому жителей региона попросили быть внимательными и осторожными. Ветер может достигнуть скорости 18 метров в секунду.

Ночью в северной половине региона температура воздуха может упасть до -22 градусов, а в южной части области — до -14. Днем ртутные столбики покажут значение в северных частях от -6 до -11 градусов, на юге будет держаться температура в 0 градусов.

Напомним, что сегодня утром Ростов-на-Дону встал в 10-балльных пробках из-за снега.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика