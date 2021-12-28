В Ростовской области температура воздуха упадет до -22 градусов 28 декабря

Posted 28 декабря 2021, 07:15
Published 28 декабря 2021, 07:15
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Почти во всех районах в этот день прогнозируют снег. При этом местами будет гололед, а также есть опасность налипания мокрого снега на провода, поэтому жителей региона попросили быть внимательными и осторожными. Ветер может достигнуть скорости 18 метров в секунду.
Ночью в северной половине региона температура воздуха может упасть до -22 градусов, а в южной части области — до -14. Днем ртутные столбики покажут значение в северных частях от -6 до -11 градусов, на юге будет держаться температура в 0 градусов.