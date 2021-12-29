Психолог призвала россиян не давать фейерверки своим детям

Posted 29 декабря 2021,, 12:57
Published 29 декабря 2021,, 12:57
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По информации NEWS.ru, она также призвала взрослых граждан не употреблять алкогольные напитки при запуске пиротехнических изделий, особенно на новогодних праздниках.
Эксперт отметила, что в состоянии алкогольного опьянения взрослые люди в меньшей степени следят за своими детьми. Именно по этой причине человек может дать ребенку взрывоопасный предмет, не контролируя процесс запуска.
Помимо этого, юрист, судебный представитель Василий Воробьёв рассказал, что жаловаться на запуск фейерверков и шум от них лучше в МЧС России. По его словам, в России предельно допустимый уровень «громкости» установлен именно для помещений, а не для улицы. Эксперт напомнил, что в стране также существуют определенные условия запуска фейерверков.
Ранее политик Владимир Бурматов выступил с предложением об определении списка мест, где запуск пиротехники будет разрешен. Парламентарий отметил, что сейчас фейерверки можно запускать на любой территории.