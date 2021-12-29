Психолог призвала россиян не давать фейерверки своим детям

Помимо этого, юрист, судебный представитель Василий Воробьёв рассказал, что жаловаться на запуск фейерверков и шум от них лучше в МЧС России. По его словам, в России предельно допустимый уровень «громкости» установлен именно для помещений, а не для улицы. Эксперт напомнил, что в стране также существуют определенные условия запуска фейерверков.