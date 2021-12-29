rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря 2021, 12:01

Published 29 декабря 2021, 12:01

Modified 1 октября, 13:54

Updated 1 октября, 13:54

В Ростове под тяжестью снега обрушился склад на проспекте Нагибина 29 декабря

29 декабря 2021, 12:01
В Ростове до рассвета среды, 29 декабря, произошло обрушение склада у «ДонЭкспоцентра» по проспекту Михаила Нагибина, подробностями поделился портал 161.ру.

Около парковки «ДонЭкспоцентра» по адресу Михаила Нагибина, 30 рухнуло складское помещение.

Ростовчанин, который обратился в редакцию, рассказал, что разрушение здания произошло до рассвета около 4.00 мск в среду, 29 декабря. При этом помещение является только складским, и в нем не проводят никакие выставки.

Очевидец предполагает, что здание обрушилось из-за тяжести снега, и утверждает, что пострадавших при падении склада не было. Сотрудники областного МЧС же рассказали, что к ним не обращались из-за рухнувшего склада.

Ранее в Ростове под тяжестью снега повалило 26 деревьев, которые обрушились на автомобили горожан, однако двум автомобиля удалось уцелеть.

#Новости
Подпишитесь