В Ростове под тяжестью снега обрушился склад на проспекте Нагибина 29 декабря

Posted 29 декабря 2021, 12:01
Published 29 декабря 2021, 12:01
Modified 1 октября, 13:54
Updated 1 октября, 13:54
Около парковки «ДонЭкспоцентра» по адресу Михаила Нагибина, 30 рухнуло складское помещение.
Ростовчанин, который обратился в редакцию, рассказал, что разрушение здания произошло до рассвета около 4.00 мск в среду, 29 декабря. При этом помещение является только складским, и в нем не проводят никакие выставки.
Очевидец предполагает, что здание обрушилось из-за тяжести снега, и утверждает, что пострадавших при падении склада не было. Сотрудники областного МЧС же рассказали, что к ним не обращались из-за рухнувшего склада.
Ранее в Ростове под тяжестью снега повалило 26 деревьев, которые обрушились на автомобили горожан, однако двум автомобиля удалось уцелеть.