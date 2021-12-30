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Posted 30 декабря 2021, 06:43

Published 30 декабря 2021, 06:43

Modified 1 октября, 13:40

Updated 1 октября, 13:40

Киев обвинили в подготовке войны рядом с границей с Ростовской областью

30 декабря 2021, 06:43
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина готовит наступление на Донбасс, сообщает «Новороссия».

По словам Константинова, Киев хочет массированным и быстрым наступлением отсечь Донбасс от границы с РФ. Он добавил, что Киев рассчитывает успешно завершить операцию.

«Украина хочет устроить маленькую победоносную войну и выйти на границу с Россией. Она намерена обойти Луганск и Донецк стороной, чтобы не было убийств», — уточнил политик.

Он добавил, что военные планируют обойти территорию по полям.

Ранее украинские военные из гранатометов обстреляли поселок рядом с Ростовской областью.

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