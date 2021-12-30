Posted 30 декабря 2021, 06:43
Published 30 декабря 2021, 06:43
Modified 1 октября, 13:40
Updated 1 октября, 13:40
По словам Константинова, Киев хочет массированным и быстрым наступлением отсечь Донбасс от границы с РФ. Он добавил, что Киев рассчитывает успешно завершить операцию.
«Украина хочет устроить маленькую победоносную войну и выйти на границу с Россией. Она намерена обойти Луганск и Донецк стороной, чтобы не было убийств», — уточнил политик.
Он добавил, что военные планируют обойти территорию по полям.