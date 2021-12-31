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Более 77% россиян проведут Новый год и январские праздники в компании близких

31 декабря 2021, 20:05
Фото: pixabay.com
Около 78% россиян предпочтут провести новогодние праздники в компании родных, об этом сообщили аналитики исследовательской компании Vox populi.

Аналитикам удалось выяснить, что более 77% россиян предпочтут провести Новый год в компании близких, при этом самыми большими любителями праздников в кругу семьи оказались молодые люди от 25 до 44 лет — их 79% от общего числа опрошенных в их возрастных категориях.

Печальным показателем статистики стали 11% россиян, которые планируют провести Новый год и последующие выходные дни в полном одиночестве. При этом с возрастом этот показатель только увеличивается, поэтому в группах от 45 до 54 лет и после 65 лет в одиночестве проведут Новый год по 13% респондентов.

Еще 8% от общего числа населения планирует провести Новый год в компании друзей, и 54% респондентов собираются нанести знакомым визит в период длинных новогодних выходных. При этом самой коммуникабельной и поддерживающей связи с друзьями и знакомыми оказалась группа респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. Всего 14% молодых людей планируют провести праздники в компании друзей и знакомых.

И меньшая часть участников опроса (3%) собираются провести Новый год с коллегами, этот вариант чаще всего выбирают люди от 35 до 44 лет — их почти 5% опрошенных в своей возрастной группе.

Ранее жители России рассказали, где они собираются встречать Новый год и последующие праздничные дни, а для тех, кто не определился с планами, редакция RostovGazeta подготовила список мест для посещения на новогодних праздниках.

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