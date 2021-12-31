Более 77% россиян проведут Новый год и январские праздники в компании близких

Печальным показателем статистики стали 11% россиян, которые планируют провести Новый год и последующие выходные дни в полном одиночестве. При этом с возрастом этот показатель только увеличивается, поэтому в группах от 45 до 54 лет и после 65 лет в одиночестве проведут Новый год по 13% респондентов.