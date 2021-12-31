Снег с дождем ожидаются в Ростовской области днем 31 декабря в 2021 году

Posted 31 декабря 2021, 05:28
Published 31 декабря 2021, 05:28
Modified 18 сентября 2022, 14:37
Updated 18 сентября 2022, 14:37
Днем выпадет снег с дождем, максимальная температура составит один градус. В новогоднюю ночь температура упадет до минус двух градусов, снегопад в этот период сохранится.
В первый день 2022 года потеплеет до пяти градусов и будет дождливая погода. Может усилиться ветер до шести метров в секунду.
В воскресенье, 2 января, осадков не ожидается, воздух прогреется до трех градусов. Следующие три дня в регионе будет идти снег.