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Posted 31 декабря 2021, 05:28

Published 31 декабря 2021, 05:28

Modified 18 сентября 2022, 14:37

Updated 18 сентября 2022, 14:37

Снег с дождем ожидаются в Ростовской области днем 31 декабря в 2021 году

31 декабря 2021, 05:28
В Ростовской области в последний день 2021 года будет пасмурная погода с осадками, заявили в Гидрометцентре.

Днем выпадет снег с дождем, максимальная температура составит один градус. В новогоднюю ночь температура упадет до минус двух градусов, снегопад в этот период сохранится.

В первый день 2022 года потеплеет до пяти градусов и будет дождливая погода. Может усилиться ветер до шести метров в секунду.

В воскресенье, 2 января, осадков не ожидается, воздух прогреется до трех градусов. Следующие три дня в регионе будет идти снег.

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