Погода в Ростове и области 1 января принесет дождь со снегом в 2022 году

Температура воздуха может подняться до плюс четырех градусов, ветер усилится до шести метров в секунду. Осадки будут выпадать весь день.
Ночью похолодает до минус одного градуса, ветер немного стихнет. Порывы будут достигать четыре метра в секунду.
В воскресенье и понедельник ожидаются снег с дождем. Во вторник и среду местным жителям пообещали ливни.
Синоптики заявили, что ночью температура может опуститься до минус шести градусов.
Напомним, что в Ростовской области в случае ЧС из-за непогоды к работе приступят 5,5 тыс спасателей.