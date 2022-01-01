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Погода в Ростове и области 1 января принесет дождь со снегом в 2022 году

1 января 06:55
Фото: pixabay
В Ростовской области в первый день 2022 года могут пройти дождь со снегом, сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха может подняться до плюс четырех градусов, ветер усилится до шести метров в секунду. Осадки будут выпадать весь день.

Ночью похолодает до минус одного градуса, ветер немного стихнет. Порывы будут достигать четыре метра в секунду.

В воскресенье и понедельник ожидаются снег с дождем. Во вторник и среду местным жителям пообещали ливни.

Синоптики заявили, что ночью температура может опуститься до минус шести градусов.

Напомним, что в Ростовской области в случае ЧС из-за непогоды к работе приступят 5,5 тыс спасателей.

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