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Posted 3 января 2022, 11:59

Published 3 января 2022, 11:59

Modified 18 сентября 2022, 14:37

Updated 18 сентября 2022, 14:37

Какие ограничения из-за коронавируса действуют в Ростовской области в 2022 году

3 января 2022, 11:59
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области пока не удалось победить коронавирус, поэтому к началу 2022 года не стали отменять действующие ограничения. Что запрещено в регионе, в материале RostovGazeta.

Где необходим QR-код в Ростовской области

Для посещения ресторанов и кафе потребуется показать QR-код о вакцинации. Либо подойдут ПЦР-тест, а также справка о перенесенной болезни.

Работать предприятиям общепита в ночное время запрещено, они должны закрываться в 23.00 мск. QR-код также потребуется для посещения кинотеатров, театров, музеев, домов культуры, цирков, библиотек, концертных организаций.

Не получится попасть без кода в торговые центры, хотя представители этой сферы просили губернатора Василия Голубева отменить эти ограничения. Они настаивали на том, что резко снизилось количество посетителей, а владельцы магазинов соблюдают все необходимые меры профилактики.

Местные жители рассчитывали, что к концу 2021 года отменят коды, но этого не произошло. Без них, кстати, не получится заселиться в гостиницу.

Что запрещено в Ростовской области из-за коронавируса

В Ростовской области действует запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время. Запрещена работа детских комнат в торговых центрах, ночью нельзя организовывать развлекательные мероприятия.

В медицинских учреждениях приостановлено проведение профилактических осмотров и диспансеризации граждан.

Где нужно носить маски в Ростовской области

В Ростовской области уже больше года действует масочный режим, а также людям постоянно напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Маску необходимо надевать в общественном транспорте, но далеко не все пассажиры соблюдают это правило.

Рейды в автобусах проводятся ежедневно и каждый раз выявляют нарушения. Таких пассажиров привлекают к административной ответственности.

Обязательная вакцинация в Ростовской области

Обязательной вакцинация является для учреждений, оказывающих услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, сотрудников сферы транспорта.

При этом 30% сотрудников организаций должны работать удаленно.

Заболеваемость коронавирусом

С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 194 тысячи человек, вылечились 175 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 9,6 тысячи граждан.

В последнее время начала падать заболеваемость COVID-19. Около месяца назад каждый день выявляли по 650 случаев коронавируса, сейчас регистрируют по 330 зараженных.

На лечении в ковидных госпиталях остаются 1,8 тысячи пациентов. Прививки против коронавируса сделали почти два миллиона добровольцев.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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