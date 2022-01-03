Ростовчане начали распродавать антиквариат после празднования Нового года в 2022 году

Posted 3 января 2022, 05:01
Published 3 января 2022, 05:01
Modified 1 октября, 14:07
Updated 1 октября, 14:07
В воскресенье в продаже появилась фотография, которую сделали в 1925 году. По словам продавца на ней изображен Иосиф Сталин и партийные руководители.
Стоимость снимка составляет 49 тысяч рублей. Владелец готов поторговаться с потенциальным покупателем.
Житель области решил продать очень редкие марки, которые выпустили к чемпионату мира по футболу в 1998 году. Это объявление заинтересовало более 270 человек, но пока никто не решился сделать покупку.
Стоимость марок достигает 70 тысяч рублей.
За 700 рублей можно приобрести духи со времен СССР. Их продает житель Ростова и всего у него есть несколько флаконов.
Это объявление успели просмотреть 350 человек.
В Ростове в продаже появился раритетный чемодан за 950 рублей. Его изготовили во времена СССР, но сохранился он в хорошем состоянии.
Хотя на изделии есть потертости, но пользоваться им ничто не мешает. По словам продавца, чемодан выполнили из натуральной кожи.
В Батайске можно приобрести стеклянную бутылку, которой уже больше 100 лет. Ее высота составляет 32 сантиметра.
«Стекло толстое, донышко на основании, горлышко конус. Найдена в подвале старинного дома в заброшенной деревне», — заявил продавец.
Стоимость составляет пять тысяч рублей.