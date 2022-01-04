Более 1,6 млн домашних птиц привили от гриппа в Ростовской области в 2021 году

Напомним, что птичий грипп является опасным инфекционным заболеванием, поражающим кровеносную и центральную нервную систему, органы дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. В случае выявления заболевания уничтожают не только больную особь, но и всех домашних птиц в эпизоотическом очаге.