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Более 1,6 млн домашних птиц привили от гриппа в Ростовской области в 2021 году

4 января 05:28
Фото: donland.ru
В Ростовской области в течение 2021 года ветеринары привили против гриппа 1,64 миллиона особей домашней птицы, говорится в сообщении регионального правительства.

При этом мониторинговым исследованиям специалисты подвергли более 60 тысяч проб биоматериалов. Благодаря этому ветеринарам удалось своевременно выявлять в регионе возбудителя гриппа птиц и оперативно купировать эпизоотии.

Напомним, что птичий грипп является опасным инфекционным заболеванием, поражающим кровеносную и центральную нервную систему, органы дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. В случае выявления заболевания уничтожают не только больную особь, но и всех домашних птиц в эпизоотическом очаге.

В декабре в Ростовской области из-за вспышки гриппа уничтожили 200 тысяч особей домашней птицы.

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