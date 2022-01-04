Ненужные елки и обещания сити-менеджера в ростовских новостях вторника

Ростовская область стала лидером в ЮФО по числу смертей от коронавируса в ноябре. По информации Росстата, в ноябре в Ростовской области от коронавируса умерли погибли 2772 пациента, это в 2,7 раза больше, чем в тот же месяц год назад.