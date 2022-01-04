Ненужные елки и обещания сити-менеджера в ростовских новостях вторника

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что парк 8 Марта планируют благоустроить к маю 2022 года. Речь идет о той части парка, которая принадлежит городу.
В декабре стало известно, что в тайне от городских властей ДОСААФ, который являлся главным арендатором государственной части парка, передал право долгосрочной 42-летней аренды до 2063 года представителям бизнеса.
Ростовская область стала лидером в ЮФО по числу смертей от коронавируса в ноябре. По информации Росстата, в ноябре в Ростовской области от коронавируса умерли погибли 2772 пациента, это в 2,7 раза больше, чем в тот же месяц год назад.
На втором месте по количеству смертей ковид-инфицированных оказался Краснодарский край (2259 человек), на третьем - Волгоградская область (2046 человек). Меньше всего жертв коронавируса Росстат насчитал в Калмыкии - 88 человек.
Ростовский зоопарк заявил, что в 2022 году не будет принимать от населения елки, купленные к Новому году. В своем объявлении в социальных сетях администрация зоосада пояснила, что для животных подойдут деревья, которые не успели распродать перед праздниками предприниматели.
Елки и сосны от населения не будут принимать, поскольку в них могут оставаться части новогодних украшений, которые вредят животным.
При этом 1 января жители Ростовской области уже обнаружили свалку нераспроданных елок.