Психологи объяснили, почему 41% ростовчан не захотели встречать Новый год с родными

В ходе опроса RostovGazeta выяснилось, что 41% жителей Ростова предпочли не отмечать этот Новый год в кругу родных, потому что такая компания заставляет их чувствовать себя некомфортно. С чем это может быть связано рассказала практикующий психолог и магистр психологии Марина Дранко.