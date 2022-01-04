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Психологи объяснили, почему 41% ростовчан не захотели встречать Новый год с родными

4 января 07:21
Фото: pixbay.com
Опрос RostovGazeta показал, что 41% ростовчан чувствуют психологическое давление со стороны родственников и поэтому не хотят отмечать новый год в их компании.

В ходе опроса RostovGazeta выяснилось, что 41% жителей Ростова предпочли не отмечать этот Новый год в кругу родных, потому что такая компания заставляет их чувствовать себя некомфортно. С чем это может быть связано рассказала практикующий психолог и магистр психологии Марина Дранко.

По ее словам, нежелание проводить праздники в кругу семьи обусловлено - нехваткой осознанности. "Когда человек вовлечен в такие негативные программы как непройденная сепарация, ревность к братьям и сестрам, долг перед родителями, нарушение границ когда приходится все время защищаться или нападать чтобы отстаивать свое мнение».

По словам Марины Дранко, такие ситуации зачастую становятся привычными, но все их можно и нужно решать.

Психолог предлагает несколько вариантов решения этой проблемы так, чтобы не рассориться с родными из-за праздников, но уберечь свою психику от их негативного влияния.

Сперва, считает Марина Дранко, нужно определить каких отношений вы хотите с вашей семьей. В спокойном состоянии скажите близким, что вы хотите что–то поменять.

«Оговорите эти вопросы со всеми членами семьи. Говорите про свои чувства, а не обвиняйте кого-то. Можно использовать такие фразы: «мне больно слышать оскорбления», «мне обидно, что вы обесцениваете мои поступки», «мне грустно от того что вы считаете меня маленьким», – советует эксперт.

Не стоит спорить: просто выскажите свою позицию и дайте родным время все это переварить. При этом в ходе разговора нужно выдерживать ровный тон и тогда шансы отметить Новый год в комфортной для вас обстановке увеличатся.

Ранее RostovGazeta писала о том, что 1 января в Ростовской области появилось на свет 98 детей.

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