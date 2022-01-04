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В Ростовской области в СИЗО, где находился Чикатило, рухнул забор 2 января

4 января 11:00
Фото: pixabay.com
В Новочеркасске в легендарном СИЗО №3 обрушился кирпичный забор, который является одним их охранных рубежей учреждения, сообщает 1Rnd.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 января. Кирпичный забор разрушился, но на месте осталась колючая проволока и другие элементы ограждения и охраны. При этом после происшествия персонал СИЗО своевременно обеспечил надежность охраны на участке, принял все меры для предотвращения побега заключенных.

СИЗО в настоящий момент работает в штатном режиме. По периметру учреждения восстанавливают ограждение. Никаких чрезвычайных происшествий в СИЗО, в котором сейчас содержатся порядка 2 тысяч человек, не зафиксировано.

СИЗО №3 в Новочеркасске известно тем, что до 1994 года в нем находился известный серийный убийца Андрей Чикатило, жертвами которого стали 43 человека. Чикатило расстреляли в 1994 году. Он был похоронен под номером в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы.

Напомним, что в ноябре ростовское СИЗО закрыли на карантин из-за коронавируса.

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