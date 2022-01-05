Потепление в Ростовской области может погубить посевные культуры

«Для нас главное, чтобы был снег, потому что озимка должна быть прикрыта. Она ведь и растет под снегом. А если сейчас на голую землю ударит мороз, то будет плохо», – говорит фермер из Красносулинского района Александр Мартынов
По словам Александра, какая-то часть посевов может погибнуть.
«Мороз рвет землю и повреждает корневую систему,» – объясняет фермер.
По прогнозам эксперта, такой перепад температур повлияет на количество собранного урожая озимой пшеницы – на рынке ее станет меньше.
Ранее RostovGazeta писала о том, что 5 января в Ростовской области ожидается резкое потепление до +8 градусов.