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Потепление в Ростовской области может погубить посевные культуры

5 января 12:32
Фото: pixabay.com
Фермеры рассказали, как перепад температур повлияет на урожай в этом году: посевы пшеницы могут частично погибнуть

«Для нас главное, чтобы был снег, потому что озимка должна быть прикрыта. Она ведь и растет под снегом. А если сейчас на голую землю ударит мороз, то будет плохо», – говорит фермер из Красносулинского района Александр Мартынов

По словам Александра, какая-то часть посевов может погибнуть.

«Мороз рвет землю и повреждает корневую систему,» – объясняет фермер.

По прогнозам эксперта, такой перепад температур повлияет на количество собранного урожая озимой пшеницы – на рынке ее станет меньше.

Ранее RostovGazeta писала о том, что 5 января в Ростовской области ожидается резкое потепление до +8 градусов.

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