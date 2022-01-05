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Ростелеком выставил на продажу престижные здания в центре Ростова за 965 млн рублей

5 января 09:16
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове компания «Ростелеком» продает здания в центре города общей стоимостью около 13 миллионов долларов, информация об этом размещена их официальным аккаунтом по продаже недвижимости.

В Ростове «Ростелеком» выставил на продажу два здания общей стоимостью более 965 миллионов рублей или 12,99 миллиона долларов.

Одно из зданий — главный офис компании, расположенный по адресу проспект Будённовский, 50 на углу в пересечении с улицей Максима Горького. Общая площадь помещений составляет около 10429,5 квадратных метров, само здание находится напротив Ростовского цирка, техникума РГУПС, отдела полиции № 4 УМВД России и галереи Астор и расположено на пути следования большого числа маршрутов общественного транспорта. Это здание продается за более чем 540 миллионов рублей.

Второе здание — офис на Братском переулке, 47, который продают за 425 миллионов рублей, обладает площадью более 10,9 тысячи квадратных метров. Из плюсов здания — наличие рядом дизельной, которая обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии, а также наличие собственной столовой, спортзала, актового зала, а также переговорных.

Фото: "Авито"

Владельцы сообщают, что помещения используются как для размещения офиса, так и сдачи площади в аренду.

«В ближайшем окружении многоквартирные жилые дома, суд, детский сад, банки, небольшие рестораны и кафе, магазины», — уточняют в объявлении.

Ранее в Пролетарском районе Ростова на продажу выставили двухэтажный торговый центр, продавец хочет выручить за него 73 миллиона рублей.

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