Ростелеком выставил на продажу престижные здания в центре Ростова за 965 млн рублей

Одно из зданий — главный офис компании, расположенный по адресу проспект Будённовский, 50 на углу в пересечении с улицей Максима Горького. Общая площадь помещений составляет около 10429,5 квадратных метров, само здание находится напротив Ростовского цирка, техникума РГУПС, отдела полиции № 4 УМВД России и галереи Астор и расположено на пути следования большого числа маршрутов общественного транспорта. Это здание продается за более чем 540 миллионов рублей.