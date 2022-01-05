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Ростовская область вошла в тройку регионов ЮФО с высокой смертностью

5 января 07:12
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области за период с января по ноябрь 2021 года погибло на 24,8% больше людей, чем за аналогичный период 2020 года, данные об этом опубликовал Росстат.

В Ростовской области за период с января по ноябрь 2021 года погибли 71244 человека, в прошлом году этот показатель был на 24,8% ниже и составлял 57089 человек. Разница в смертности 2021 и 2020 года составила более 14,1 тысячи человек.

Эти показатели входят в тройку лидеров рейтинга смертности по Южному федеральному округу, однако Краснодарский край в 2021 году потерял большее количество населения — там с января по ноябрь погибли более 88 тысяч человек, что на 25,4% больше потерь 2020 года.

Замкнула тройку лидеров Волгоградская область, в которой скончались 42,9 тысячи человек, что на 23,6% выше показателей за январь–ноябрь 2020 года.

Ранее стало известно, что Ростовская область возглавила рейтинг смертности от коронавирусной инфекции в Южном федеральном округе.

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