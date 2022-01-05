Ростовская область вошла в тройку регионов ЮФО с высокой смертностью

В Ростовской области за период с января по ноябрь 2021 года погибли 71244 человека, в прошлом году этот показатель был на 24,8% ниже и составлял 57089 человек. Разница в смертности 2021 и 2020 года составила более 14,1 тысячи человек.
Эти показатели входят в тройку лидеров рейтинга смертности по Южному федеральному округу, однако Краснодарский край в 2021 году потерял большее количество населения — там с января по ноябрь погибли более 88 тысяч человек, что на 25,4% больше потерь 2020 года.
Замкнула тройку лидеров Волгоградская область, в которой скончались 42,9 тысячи человек, что на 23,6% выше показателей за январь–ноябрь 2020 года.
Ранее стало известно, что Ростовская область возглавила рейтинг смертности от коронавирусной инфекции в Южном федеральном округе.