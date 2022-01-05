Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры

Разрушая стереотипы
Власти объяснили, почему большая часть ростовских дворников являются представителями цыганской диаспоры.
Согласно аналитическим данным портала по трудоустройству HeadHunter, на которые сослались в издании, за 2021 год количество предложений для дворников на рынке труда Ростовской области увеличилось в полтора раза по сравнению с показателями 2020 года.
Дворников нанимают, как точки розничной торговли, так и гостиницы с ресторанами, барами и кафе. При этом большинство потенциальных работодателей (87%) готовы предложить соискателям без опыта работы зарплату размером в 20,6 тысячи рублей.
В мэрии города объяснили, что преобладание работников цыганского происхождения на этой вакансии связано с тем, что остальные ростовчане не готовы идти на низкооплачиваемую или невостребованную работу.
Кроме того сотрудники администрации настаивают, что найм работников производился без учета их национальности, религиозных убеждений или других факторов, которые не имеют существенного влияния на исполнение рабочих обязанностей. Все дворники трудоустроены в своих организациях официально, и фактор их принадлежности к этническим меньшинствам не был основополагающим при трудоустройстве.
Все пересобачились
В Ростове жители Левенцовского района не пришли к компромиссу в вопросе защиты жильцов от стаи беспризорных собак, которые обитают во дворе дома по улице Ткачева, 14.
Причиной конфликта стала жалоба одной из жильцов микрорайона, которая заявила, что животные напали на нее и ее питомцев во время прогулки. Женщина рассказала, что стая из семи или восьми собак никак не реагирует на попытки дать отпор, и пора озаботиться вопросов безопасности местных жителей до того, как кто-либо оказался укушен.
Некоторые жильцы согласились с женщиной и предложили вызвать специалистов по отлову животных, а другие предположили, что ростовчанка сама спровоцировала животных поведением или своим страхом.
«Отстаньте от собак, все время там хожу, ни одна даже внимание не обратила. Перестаньте бояться, животные это чувствуют», — выступили в поддержку бродячих псов зоозащитники жители Левенцовки.
Законы природы
Фермеры Ростовской области утверждают, что перепады температуры могут негативно сказаться на урожае пшеницы в 2022 году.
Причиной неурожая может стать потепление, которое убирает снега. Из-за недостаточного количества снежного покрова часть посевов пшеницы может погибнуть при первом же сильном морозе.
«Для нас главное, чтобы был снег, потому что озимка должна быть прикрыта. Она ведь и растет под снегом. А если сейчас на голую землю ударит мороз, то будет плохо», — говорит фермер из Красносулинского района Александр Мартынов
Александр Мартынов объяснил, что морозы ударяют по корневой системе растений, лишая его системы питания, после чего растение просто гибнет. Если погодные условия не стабилизируются, то велика вероятность того, что в новом году ожидается дефицит озимой пшеницы на рынке.