Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры

Причиной конфликта стала жалоба одной из жильцов микрорайона, которая заявила, что животные напали на нее и ее питомцев во время прогулки. Женщина рассказала, что стая из семи или восьми собак никак не реагирует на попытки дать отпор, и пора озаботиться вопросов безопасности местных жителей до того, как кто-либо оказался укушен.