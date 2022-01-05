В Ростове из-за стаи бродячих собак разгорелся спор между кинофобами и зоозащитниками

«Отстаньте от собак, все время там хожу, ни одна даже внимание не обратила. Перестаньте бояться, животные это чувствуют. Сколько раз сама ходила, и сколько раз с ребёнком гуляла, никогда ни одна собака не проявила агрессию. Наоборот ребёнок к ним лезет, они ласковые — на спины падают, хвостом виляют. Люди с собачками гуляют, они подбегают, ластятся, общаются», — выступили в защиту животных жители Левенцовки.