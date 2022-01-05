В Ростове из-за стаи бродячих собак разгорелся спор между кинофобами и зоозащитниками

Ростовчанка рассказала, что во дворе улицы Ткачева, 14 стая бродячих псов собак терроризирует местных жителей. Женщина рассказала, что собаки проявляют агрессию к ней и двух щенкам, с которыми она выходит на прогулку.
«Эта дикая толпа ничего уже не боится, я кричала и звала на помощь, но у всех, видно, праздник на душе, и всем плевать. Сегодня на меня напали, а завтра на моем месте может оказаться любой человек!», — обратилась к жителям Левенцовки пострадавшая.
После ее сообщения мнения разделились, и если половина согласилась с тем, что проблему следует решить отловом агрессивных собак, то защитники животных заявили, что при них нападений не было — и женщина могла приврать.
«Отстаньте от собак, все время там хожу, ни одна даже внимание не обратила. Перестаньте бояться, животные это чувствуют. Сколько раз сама ходила, и сколько раз с ребёнком гуляла, никогда ни одна собака не проявила агрессию. Наоборот ребёнок к ним лезет, они ласковые — на спины падают, хвостом виляют. Люди с собачками гуляют, они подбегают, ластятся, общаются», — выступили в защиту животных жители Левенцовки.
Ранее на портале благоустройства Ростова разместили данные о нападении бродячих собак на маленького ребенка.