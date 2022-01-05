В Ростовской области ожидается резкое потепление до +8 градусов 5 января

Так, например, в Ростове-на-Дону в течение суток температура поднимется с нуля до восьми градусов тепла, а в четверг, 6 января, возрастет до +12 градусов. При этом в течение всего дня в городе будут дуть сильные ветры скоростью до 12 метров в секунду, а также в середине дня выпадут около двух миллиметров осадков в виде дождя.