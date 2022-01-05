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В Ростовской области ожидается резкое потепление до +8 градусов 5 января

5 января 05:27
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в среду, 5 января, резко потеплеет, и пройдут кратковременные дожди, об этом сообщили в гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что в среду, 5 января, в Ростовскую область придут теплые воздушные массы, которые станут причиной роста средних дневных температур.

Так, например, в Ростове-на-Дону в течение суток температура поднимется с нуля до восьми градусов тепла, а в четверг, 6 января, возрастет до +12 градусов. При этом в течение всего дня в городе будут дуть сильные ветры скоростью до 12 метров в секунду, а также в середине дня выпадут около двух миллиметров осадков в виде дождя.

В Таганроге температура возрастет от одного до семи градусов тепла, скорость ветра будет составлять до 14 метров в секунду, а в виде дождя выпадет около 1,7 миллиметра осадков.

Кроме того метеорологи предупреждают, что утром дороги будут покрыты изморозью, а позднее водой, а потому водителям следует соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.

Ранее синоптики предсказали, когда по Ростовской области ударят сильные морозы на 22 градуса ниже нуля.

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