В Ростовской области в 2021 году убыль населения составила более 60,2%

Эти показатели на 12,1% выше тех, что зарегистрировали в Краснодарском крае — там убыль населения составила немногим более 33,8 тысячи человек. Однако в самом Краснодарском крае в 2021 году убыль населения возросла на 105,4% по отношению к январю-ноябрю 2020 года, когда население сократилось на 16,4 тысячи человек.