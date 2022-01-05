В Ростовской области в 2021 году убыль населения составила более 60,2%

В Ростовской области подсчитали убыль населения за 11 месяцев 2021 года, с января по ноябрь этот показатель составил 38451 человека, что на 60,2% больше показателей за такой же период прошлого года. Тогда убыль населения составляла 23994 человека.
Эти показатели на 12,1% выше тех, что зарегистрировали в Краснодарском крае — там убыль населения составила немногим более 33,8 тысячи человек. Однако в самом Краснодарском крае в 2021 году убыль населения возросла на 105,4% по отношению к январю-ноябрю 2020 года, когда население сократилось на 16,4 тысячи человек.
Напомним, основными причинами данного феномена, как правило, являются неблагоприятная экономическая обстановка, рост уровня безработицы, а также недостаточный уровень качества жизни и медицинского обслуживания в каждом отдельно взятом регионе. Однако в ноябре власти Ростова-на-Дону утверждали, что рост средних показателей заработной платы составил около 12%.
Ранее в октябре 2021 года показатель убыли населения Ростовской области был значительно выше и составлял 72% по отношению к статистике 2020 года.