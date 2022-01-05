rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области в 2021 году убыль населения составила более 60,2%

5 января 09:16
Фото: pixabay.com
В Ростовской области с января по ноябрь 2021 года убыль населения составила более 60% — это второй по величине показатель в ЮФО, данные об этом размещены на портале Росстата.

В Ростовской области подсчитали убыль населения за 11 месяцев 2021 года, с января по ноябрь этот показатель составил 38451 человека, что на 60,2% больше показателей за такой же период прошлого года. Тогда убыль населения составляла 23994 человека.

Эти показатели на 12,1% выше тех, что зарегистрировали в Краснодарском крае — там убыль населения составила немногим более 33,8 тысячи человек. Однако в самом Краснодарском крае в 2021 году убыль населения возросла на 105,4% по отношению к январю-ноябрю 2020 года, когда население сократилось на 16,4 тысячи человек.

Напомним, основными причинами данного феномена, как правило, являются неблагоприятная экономическая обстановка, рост уровня безработицы, а также недостаточный уровень качества жизни и медицинского обслуживания в каждом отдельно взятом регионе. Однако в ноябре власти Ростова-на-Дону утверждали, что рост средних показателей заработной платы составил около 12%.

Ранее в октябре 2021 года показатель убыли населения Ростовской области был значительно выше и составлял 72% по отношению к статистике 2020 года.

Материалы по теме
Естественная убыль населения Ростовской области достигла 10 тыс человек в 2021 годуВ России в 2021 году убыль населения возросла почти на 72%Убыль населения Ростовской области на 66% выросла в 2021 году
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00