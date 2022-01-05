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В Ростовской области за всю пандемию коронавирусом заболели около 195,5 тысяч человек

5 января 09:15
Фото: pixabay.com
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 287 человек, и еще 466 оправились от болезни, данными поделилась пресс-служба правительства региона.

Власти объявили, что количество зараженных, выявленных к утру 5 января, составило 287 человек, что позволило общему числу заболевших за все время пандемии вырасти до отметки в 195,5 тысяч местных жителей.

Большая часть зараженных находилась в возрасте от 18 до 45 лет, их численность составила 35,5% от общего числа подтвержденных случаев болезни. При этом лидером заболеваемости вновь стал Ростов-на-Дону, в котором заболели 112 горожан. К ним присоединились 15 жителей Таганрога, 13 шахтинцев, 12 волгодончан, а в районах Ростовской области показатели заболеваемости колебались от одного до шести зараженных в сутки.

В настоящий момент лечение от коронавируса проходят 1,9 тысячи жителей Ростовской области, из которых к ИВЛ в тяжелом состоянии подключены всего 18 человек.

Кроме того власти сообщили, что жертвами болезни стали 20 местных жителей, у которых подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Среди погибших было девять женщин в возрасте от 52 до 92 лет, а также 11 мужчин возрастом от 4 до 85 лет. Все они страдали от болезней систем внутренних органов. Общее число погибших от коронавируса за два года пандемии составило более 9,7 тысяч человек.

Вакцинацию от коронавируса прошли уже более 1,96 миллиона жителей, а 1,91 миллиона человек уже закончили процедуру второй дозой вакцины.

Ранее в Ростовской области опубликовали данные потерь и случаев заражения коронавирусом в течение 2021 года.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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