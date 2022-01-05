В Ростовской области за всю пандемию коронавирусом заболели около 195,5 тысяч человек

Кроме того власти сообщили, что жертвами болезни стали 20 местных жителей, у которых подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Среди погибших было девять женщин в возрасте от 52 до 92 лет, а также 11 мужчин возрастом от 4 до 85 лет. Все они страдали от болезней систем внутренних органов. Общее число погибших от коронавируса за два года пандемии составило более 9,7 тысяч человек.