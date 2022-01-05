Власти рассказали, почему улицы Ростова убирает столько цыган

Аналитики HeadHunter, на данные которых сослались в издании, сообщают, что с 2020 года в Ростовской области количество вакансий для дворников выросло в полтора раза. Чаще всего работодателями оказываются организации из сферы торговли, гостеприимства и общепита, а также строительные компании. При этом в 87% случаев работодатели не требуют от кандидатов на должность никакого опыта работы.