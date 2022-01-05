Власти рассказали, почему улицы Ростова убирает столько цыган

Аналитики HeadHunter, на данные которых сослались в издании, сообщают, что с 2020 года в Ростовской области количество вакансий для дворников выросло в полтора раза. Чаще всего работодателями оказываются организации из сферы торговли, гостеприимства и общепита, а также строительные компании. При этом в 87% случаев работодатели не требуют от кандидатов на должность никакого опыта работы.
За свой труд по уборке улиц дворники получают 20,6 тысячи рублей, что на три тысячи больше средней зарплаты этой профессии в 2020 году.
Администрация Ростова предполагает, что высокая концентрация представителей малой этнической группы в этой профессии напрямую связана с тем, что дворник якобы — не самая востребованная и высокооплачиваемая вакансия на городском рынке труда.
В мэрии добавили, что все дворники состоят в штате своих организаций официально и были наняты вне зависимости от национальной принадлежности или любых других факторов, которые не оказывают влияния на их профессиональную компетентность и соответствие должностным обязанностям.
Ранее в городской администрации сообщили, что нехватка водителей общественного транспорта увеличилась до 54%.