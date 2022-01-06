На Рождество богослужения пройдут в 50 ростовских храмах

В администрации Новочеркасска рассказали, что более десятка храмов проведут праздничные богослужения, в их числе и Патриарший Вознесенский Войсковой Всеказачий собор, в котором всенощное бдение начнут в четверг, 6 января, в 21.00 мск.
В Ростове главные службы пройдут в соборе Рождества Пресвятой Богородицы в историческом центре города, а вторая по масштабу служба будет проходить в Старо-Покровском храме. Помимо них богослужения по случаю Рождества проведут еще 54 городских храма.
Напомним, в начале 2021 года из-за ухудшения эпидемиологической обстановки власти Ростова были вынуждены отменить Крестный ход по Соборной площади.