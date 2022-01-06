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На Рождество богослужения пройдут в 50 ростовских храмах

6 января 12:43
Фото: rostoveparhia.ru
В Ростове и Новочеркасске более 60 храмов проведут праздничные службы в честь православного Рождества, об этом объявили местные власти.

В администрации Новочеркасска рассказали, что более десятка храмов проведут праздничные богослужения, в их числе и Патриарший Вознесенский Войсковой Всеказачий собор, в котором всенощное бдение начнут в четверг, 6 января, в 21.00 мск.

В Ростове главные службы пройдут в соборе Рождества Пресвятой Богородицы в историческом центре города, а вторая по масштабу служба будет проходить в Старо-Покровском храме. Помимо них богослужения по случаю Рождества проведут еще 54 городских храма.

Напомним, в начале 2021 года из-за ухудшения эпидемиологической обстановки власти Ростова были вынуждены отменить Крестный ход по Соборной площади.

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