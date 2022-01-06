rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

По Ростовской области во второй декаде января ударят сильные морозы

6 января 15:40
Фото: Pixabay.com
В Ростовскую область во второй декаде января придут крещенские морозы до -15 градусов, об этом объявили в Гидрометцентре.

Синоптики сообщили, что по завершении длинных новогодних праздников в Ростовскую область придет холодный фронт, предшествующий Крещенским морозам, которые ударяют во второй половине января.

Метеорологи предсказывают, что температурные качели вызовут неустойчивость атмосферных явлений, сопровождающихся дождями, туманом, гололедицей и снегопадами.

При этом первое резкое падение температуры произойдет уже 10 января, когда столбики термометров замрут на отметке 15 градусов ниже нуля.

Спасатели просят жителей Ростовской области проявить осторожность в условиях непогоды и обращаться по номеру 112 в случае экстренных ситуаций.

Ранее синоптики предсказали ужасающие морозы на 22 градуса ниже нуля.

Материалы по теме
В Ростовской области в начале новой недели ударят сильнейшие морозы до -21 градусаПоезд Деда Мороза приехал в Ростов-на-Дону 2 января в 2022 годуНовости недели в Ростове о проблемах от продавцов елок и лютых морозах
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00