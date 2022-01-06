По Ростовской области во второй декаде января ударят сильные морозы

Синоптики сообщили, что по завершении длинных новогодних праздников в Ростовскую область придет холодный фронт, предшествующий Крещенским морозам, которые ударяют во второй половине января.
Метеорологи предсказывают, что температурные качели вызовут неустойчивость атмосферных явлений, сопровождающихся дождями, туманом, гололедицей и снегопадами.
При этом первое резкое падение температуры произойдет уже 10 января, когда столбики термометров замрут на отметке 15 градусов ниже нуля.
Спасатели просят жителей Ростовской области проявить осторожность в условиях непогоды и обращаться по номеру 112 в случае экстренных ситуаций.