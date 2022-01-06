Ростовчане считают, что цыгане работают дворниками в целях легкой наживы и льгот

«Уборка для отвода глаз лишь бы как. Что за бред? Минимум у половины документов нет. Какие официалы? В СССР дворниками работали, чтобы заработать квартиру. Да, а через несколько лет по квартире каждому. Пусть лучше дороги метут, чем воруют. Как-то видел как в ливневки мусор сметают», — прокомментировали новость недовольные ростовчане.