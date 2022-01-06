Ростовчане считают, что цыгане работают дворниками в целях легкой наживы и льгот

На днях администрация Ростова-на-Дону прокомментировала, почему цыгане заняли большую часть вакансий дворников, и объяснили это тем, что некоторые представители этого этнического меньшинства менее избирательны и требовательны по отношению к вакансиям, которые хотят занять.
Однако ростовчане, следуя стереотипам, усомнились в том, что цыгане способны работать официально. Жители Ростова считают, что у большинства цыган якобы нет даже полного пакета документов для официального трудоустройства, кроме того в сознании некоиорых горожан не отличаются особым трудолюбием.
«Уборка для отвода глаз лишь бы как. Что за бред? Минимум у половины документов нет. Какие официалы? В СССР дворниками работали, чтобы заработать квартиру. Да, а через несколько лет по квартире каждому. Пусть лучше дороги метут, чем воруют. Как-то видел как в ливневки мусор сметают», — прокомментировали новость недовольные ростовчане.
Другие жители города выступили в защиту трудолюбивых представителей цыганской общины и заметили, что те работают на совесть и много раз были замечены в разных районах города за уборкой улиц.
Горожане поблагодарили дворников за их труд и заметили, что действительно очень немногие ростовчане готовы работать на этой вакансии.