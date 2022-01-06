rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане считают, что цыгане работают дворниками в целях легкой наживы и льгот

6 января 11:37
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове жители подозревают, что цыгане стали работать дворниками в целях получения льгот и осуществления некой противозаконной деятельности, комментарии появились в соцсетях.

На днях администрация Ростова-на-Дону прокомментировала, почему цыгане заняли большую часть вакансий дворников, и объяснили это тем, что некоторые представители этого этнического меньшинства менее избирательны и требовательны по отношению к вакансиям, которые хотят занять.

Однако ростовчане, следуя стереотипам, усомнились в том, что цыгане способны работать официально. Жители Ростова считают, что у большинства цыган якобы нет даже полного пакета документов для официального трудоустройства, кроме того в сознании некоиорых горожан не отличаются особым трудолюбием.

«Уборка для отвода глаз лишь бы как. Что за бред? Минимум у половины документов нет. Какие официалы? В СССР дворниками работали, чтобы заработать квартиру. Да, а через несколько лет по квартире каждому. Пусть лучше дороги метут, чем воруют. Как-то видел как в ливневки мусор сметают», — прокомментировали новость недовольные ростовчане.

Другие жители города выступили в защиту трудолюбивых представителей цыганской общины и заметили, что те работают на совесть и много раз были замечены в разных районах города за уборкой улиц.

Горожане поблагодарили дворников за их труд и заметили, что действительно очень немногие ростовчане готовы работать на этой вакансии.

Материалы по теме
Четверо цыган пойдут под суд в Ростове за нападение на полицейскихПрокуратура взяла под контроль дело цыган, обманывавших пенсионеров на ДонуВласти рассказали, почему улицы Ростова убирает столько цыган
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00