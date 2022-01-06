Ростовская область вошла в пятерку регионов России с высокой младенческой смертностью

Орган статистики опубликовал данные с января по ноябрь 2021 года, согласно которым в Ростовской области за 11 месяцев прошедшего года 215 детей погибли до достижения возраста в один год. Это на 19,4% больше показателей за аналогичный период 2020 года. В соотношении на тысячу родившихся наблюдается прирост на 22,6% по отношению к 2020 году.
Эта статистика позволила региону войти в пятерку лидеров младенческой смертности, которые возглавили Москва с ее 440 погибшими младенцами, Республика Дагестан с 332 умершими грудными детьми и Московская область с 252 летальными исходами. Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге, опередив Ростовскую область всего на четыре младенческих смерти.
Ранее Ростовская область стала одним из регионов Южного федерального округа, в котором стремительно вымирает местное население.