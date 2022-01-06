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Ростовский департамент потребрынка объявил о продлении лицензий на продажу алкоголя

6 января 09:03
Фото: Pixabay.com
Правительство России решило автоматически продлить лицензии на продажу алкоголя в розничных магазинах беспошлинной торговли, сообщение опубликовал департамент потребительского рынка Ростовской области.

Департамент потребрынка Ростовской области объявил, что все лицензии на реализацию алкогольной продукции розничных магазинов беспошлинной торговли получат автоматическое продление в 2022 году.

В ведомстве сообщили, что в последний раз одобрение на продление лицензии в 2021 году получили заведения общепита — рестораны, кафе, столовые и другие заведения, а за год до того правительство Российской Федерации решило автоматически продлить все лицензии.

Напомним, в начале декабря 2021 года департамента потребительского рынка Ростовской области предупредил жителей региона о том, в молочной продукции каких предприятий обнаружили возбудителя кишечной палочки.

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