Украина устроила «водную блокаду» у границы Ростовской области

В таком же плачевном положении оказались жители Кировска. Представитель Общественной палаты ЛНР из Кировска Нина Пшеничкина объяснила, что это не первый раз, когда Киев ограничивает городское водоснабжение. Женщина утверждает, что ремонтные работы регулярно совпадают с праздниками.