Украина устроила «водную блокаду» у границы Ростовской области

Подачу воды ограничили в понедельник, 3 января, и с тех пор обеспечение котельных и жилых домов Первомайска и Кировска производится с помощью сил МЧС и волонтерских организаций.
Глава администрации Первомайска Николай Токарев рассказал, что подачу воды с фильтровальной станции в западной части Украины прервали в понедельник, 3 января, объяснив это ремонтом.
Сейчас водоснабжение города производят с помощью автомобилей, и хотя воду обещали дать в течение 24 часов — ее не возобновили.
В таком же плачевном положении оказались жители Кировска. Представитель Общественной палаты ЛНР из Кировска Нина Пшеничкина объяснила, что это не первый раз, когда Киев ограничивает городское водоснабжение. Женщина утверждает, что ремонтные работы регулярно совпадают с праздниками.
«Украина опять показала свое бесчеловечное лицо. И постоянно, как только праздник или какое-то торжественное событие, находятся причины, чтобы отключить нам воду. Но мы — народ стойкий», — сказала Пшеничкина.
Она утверждает, что местные жители настолько привыкли к «водным блокадам», что уже привыкли запасать воду, а потому объекты социальной инфраструктуры Кировска обеспечены водой в необходимом объеме.
Ранее представители Народной милиции ДНР заявили о высокой активности украинской воздушной разведки.