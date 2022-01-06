В Ростове 6 января потеплеет до +11 градусов

В течение всего дня будет дуть ветер скоростью семь метров в секунду, из-за чего температура воздуха будет казаться на несколько градусов холоднее фактического показателя в 11 градусов тепла. Метеорологи предупреждают, что во второй половине дня может пойти небольшой дождь.