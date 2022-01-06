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В Ростове 6 января потеплеет до +11 градусов

6 января 06:02
Фото: Pixabay.com
В Ростове в четверг, 6 января, ожидается пасмурная погода с сильным ветром до 24 километров в час и туманом, об этом сообщили в гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что из-за потепления и высокой влажности воздуха утром город накроет плотный туман, который снизит видимость до 10 километров.

В течение всего дня будет дуть ветер скоростью семь метров в секунду, из-за чего температура воздуха будет казаться на несколько градусов холоднее фактического показателя в 11 градусов тепла. Метеорологи предупреждают, что во второй половине дня может пойти небольшой дождь.

Ранее главный синоптик региона предсказал, какая погода ожидает жителей Ростовской области в январе.

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