В Ростове коммунальные службы убрали снег вместе с асфальтом

«Не чистят — плохо, почистили — еще хуже. Ну как так-то? Ну это же вандализм, порча, или Логвиненко так не считает? Это все виноват снег. Ни в коем случае не часы за три миллиона, которые фотошопом убрали», — прокомментировали увиденное ростовчане.