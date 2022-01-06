В Ростове коммунальные службы убрали снег вместе с асфальтом

В Ростове в среду, 5 января, коммунальные службы срезали куски асфальта при расчистке дорог в придомовой территории на проспекте Королёва, 25/3. Местный житель поделился видео испорченного асфальта, предположив, что дорожное покрытие сняли трактором вместе со снегом и льдом. Теперь вдоль асфальта идут шесть ровных параллельных прорезей, рассекающих дорожное полотно аллеи на несколько частей.
«Не чистят — плохо, почистили — еще хуже. Ну как так-то? Ну это же вандализм, порча, или Логвиненко так не считает? Это все виноват снег. Ни в коем случае не часы за три миллиона, которые фотошопом убрали», — прокомментировали увиденное ростовчане.
Ранее в Ростове сити-менеджер Алексей Логвиненко обвинил в разрушении дорожного покрытия неблагоприятные погодные условия и резкие перепады температур.