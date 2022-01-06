В Ростовской области от коронавируса погибли 19 пожилых людей

В Ростовской области из-за коронавирусной инфекции погибли 19 местных жителей, среди них было 11 женщин и восемь мужчин возрастом от 61 года до 90 лет. Общее количество жертв эпидемии COVID-19 в Ростовской области превысило отметку в 9,7 тысяч больных.