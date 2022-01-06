В Ростовской области от коронавируса погибли 19 пожилых людей

В Ростовской области из-за коронавирусной инфекции погибли 19 местных жителей, среди них было 11 женщин и восемь мужчин возрастом от 61 года до 90 лет. Общее количество жертв эпидемии COVID-19 в Ростовской области превысило отметку в 9,7 тысяч больных.
Вместе с этим власти региона сообщили, что за минувшие сутки диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвердили у 293 жителей Ростовской области, а выздороветь получилось у 302 человек.
Кроме того известно, что в ковидных госпиталях Ростовской области проходят лечение от ковида 1892 человека, из которых 23 пациента находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ.
В кампании по вакцинации населения Ростовской области приняли участие уже более 1,96 миллиона граждан.
Ранее в Ростовской области более 800 жителей региона решили пройти вакцинацию от коронавируса 1 января 2022 года.