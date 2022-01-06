rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области от коронавируса погибли 19 пожилых людей

6 января 10:08
Фото: Pixaay.com
В Ростовской области зарегистрировали еще 19 случаев смерти от коронавируса среди жителей региона пенсионного возраста, об этом рассказали в региональном правительстве.

В Ростовской области из-за коронавирусной инфекции погибли 19 местных жителей, среди них было 11 женщин и восемь мужчин возрастом от 61 года до 90 лет. Общее количество жертв эпидемии COVID-19 в Ростовской области превысило отметку в 9,7 тысяч больных.

Вместе с этим власти региона сообщили, что за минувшие сутки диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвердили у 293 жителей Ростовской области, а выздороветь получилось у 302 человек.

Кроме того известно, что в ковидных госпиталях Ростовской области проходят лечение от ковида 1892 человека, из которых 23 пациента находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ.

В кампании по вакцинации населения Ростовской области приняли участие уже более 1,96 миллиона граждан.

Ранее в Ростовской области более 800 жителей региона решили пройти вакцинацию от коронавируса 1 января 2022 года.

Материалы по теме
Новогодние новости Ростова о заработке на оливье, отказе от майонеза и коронавирусеРостовская область стала лидером в ЮФО по числу смертей от коронавируса в ноябреВ Ростовской области за всю пандемию коронавирусом заболели около 195,5 тысяч человек
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00