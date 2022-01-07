Декабрьские суды Ростова о неудачном строительстве и охране древнего городища

Причиной признания сделки ничтожной стало то, что агрохолдинг взял в аренду 3,8 гектара земли с двумя причалами и складами у собственной дочерней организации ООО «Торговый порт». Кроме того ФАС утверждала, что подобные сделки должны быть согласованы с комиссией по контролю за иностранными инвестициями, так как причалы являются стратегически важными объектами. Аренда распространялась на недвижимость и землю по улице 1-й Луговой.