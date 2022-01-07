Декабрьские суды Ростова о неудачном строительстве и охране древнего городища

Все тайное становится явным
Московский арбитражный суд поддержал позицию арбитражного суда Ростова в деле о покупке здания Южным таможенным управлением (ЮТУ).
Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила о своих подозрениях в том, что ЮТУ и владелец недвижимости ООО «КСМ-14» нарушили закон о защите конкуренции.
По версии сотрудников ФАС, в 2019 году ЮТУ провел тендер на покупку здания, в котором выиграло ООО «КСМ-14», продавший свою недвижимость за 253,4 миллиона рублей. Специалисты надзорной службы утверждали, что ЮТУ создал преимущественные условия для участия в аукционе ООО «КСМ-14», что нарушило права других участников тендера.
Арбитражный суд Москвы поддержал позицию надзорного органа, и теперь «КСМ-14» выплатит 14 миллионов рублей в качестве штрафа, а виновные в нарушении закона о конкуренции сотрудники Южного таможенного управления обвиняются в мошенничестве и понесут уголовную ответственность.
Из одного кармана в другой
Арбитражный суд Ростовской области аннулировал сделку по аренде земли крупного агрохолдинга АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты».
Причиной признания сделки ничтожной стало то, что агрохолдинг взял в аренду 3,8 гектара земли с двумя причалами и складами у собственной дочерней организации ООО «Торговый порт». Кроме того ФАС утверждала, что подобные сделки должны быть согласованы с комиссией по контролю за иностранными инвестициями, так как причалы являются стратегически важными объектами. Аренда распространялась на недвижимость и землю по улице 1-й Луговой.
Теперь аренда аннулирована, а обе организации заплатят штрафы в размере трех тысяч рублей. Представители компании сообщили, что планируют подать апелляцию, чтобы оспорить решение суда.
Попытки избежать ответственности
После нескольких заседаний АО «Аксайская Нива» было вынуждено оплатить штраф в 2,5 миллиона рублей, нанесенный окружающей среде, об этом объявил Росприроднадзор по Ростовской области и республике Калмыкия.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа не согласился с позицией АО «Аксайская Нива», которое пыталось оспорить штраф за загрязнение почвы в Аксайском районе Ростовской области. Инспекторы, выехавшие на место предполагаемого загрязнение из-за жалоб местных жителей, подтвердили высокую концентрацию токсичных веществ в почве. После двух неудач в кассационных инстанциях компания выплатила штраф в полном размере.
Опять АО «Ростовводоканал»
Согласно данным электронной картотеки арбитражного суда офшорная компания Lareli Holdings LTD обратилась в суд, чтобы провести очередное собрание акционеров АО «Ростовводоканала».
Известно, что Lareli Holdings, являющаяся держателем акции АО «Ростовводоканал», была зарегистрирована на Виргинских островах. Компания подала иск в арбитраж после громкого скандала, разразившегося после увольнения бывшего гендиректора Дмитрия Кубрака.
Напомним, совсем недавно суд остановил производство по иску Кубрака, который пытался восстановиться на работе в качестве генерального директора «Водоканала». Дмитрий Кубрак был назначен руководителем АО «Ростовводоканал» всего за месяц до своего увольнения, и сейчас продолжает бороться за место в штате компании.
Никаких панорамных окон с видом на Дон
Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд не стал отменять запрет на строительство высотки на пересечении улицы Береговой с переулком Газетным, данные об этом содержатся в электронной картотеке правосудия.
Напомним, застройщик «ДЛВ Инвест» обратился в суд с желанием построить жилой комплекс у берега Дона, однако администрация Ростова отказала компании в реализации их плана из-за создания «зоны речного фасада». В ноябре ростовский Арбитражный суд отказал в признании недействительным решение местной власти.
«ДЛВ Инвест» постарался обжаловать судебное решение, однако это ни к чему не привело, а жалоба осталась без удовлетворения.
Попытки исправить ошибки прошлого
Комитет по ОКН начал судебное разбирательство по вопросу о возвращении утраченного статуса памятника культурного наследия кинотеатру «Россия», данные иска содержатся в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.
Комитет по охране ОКН подал иск в отношении «Федеральной кадастровой палаты федеральной службы государственной службы, кадастра и картографии». При этом в качестве третьих лиц на заседания пригласили ПАО «Киноконцертный комплекс „Русь“», ООО «Полипласт» и ДИЗО Ростова.
Комитет по охране ОКН настаивает на том, чтобы кинотеатр «Россия» и то, что от него осталось после сноса, восстановили в статусе памятника культурного наследия и внесли запись об этом в картотеку ЕГРН.
Заседание суда состоится в четверг 20 января текущего года.
Всегда чти следы прошлого
Еще один иск комитет по охране ОКН против компании ООО «Ростовстрой», который был занят работами по возведению отеля на участке по улице Береговой, 41-43.
Сотрудники комитета утверждают, что подрядчик повредил культурный слой грунта древнего городища, за что должен выплатить материальный ущерб в размере двух миллионов рублей.
Согласно обращению истца, ООО «Ростовстрой» вел работ на площади свыше 2,5 тысяч квадратных метров, что стало причиной повреждения участка. Кроме того сами строительные работы являются нарушением № 73-ФЗ.
Суд удовлетворил требования комитета по ОКН и ГАУ РО «Донское наследие», а потому застройщик вынужден выплатить два миллиона рублей в качестве штрафа.