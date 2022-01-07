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В Ростове с января ограничат движение по десяткам улиц в центре и Нахичевани

7 января 16:23
Фото: pixabay.com
В Ростове с января на длительный срок перекроют десятки улиц в разных районах города, об этом сообщил городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

ДАДИОДД Ростов объявил горожанам, что в течение января для движения транспорта перекроют переулок Семашко от улицы Пушкинской до Максима Горького. Ограничение введут из-за ремонта водопроводной сети на два месяца.

Такие же ограничения действуют по улицам Буйнакской, а также 30-й и 32-й Линиям в Нахичевани, где строят здание. Ограничение будет действовать по август 2022 года.

Вместе с этим в январе не допускается передвижение автомобилей по улице Московской у дома 67/62 из-за строительства газопровода.

До 30 апреля перекрыто движение по улицам Лермонтовской, переулкам Соколова, Университетскому, Чехова и улице Красноармейской. Ограничения вызваны реконструкцией водопроводных коммуникаций.

До 20 июля с 12 января перекроют движения по улицам Каяни, Ченцова, Налбандяна и 2-й Линии, так как в границах этих улиц ведутся строительно-монтажные работы.

Только с 21 января откроют движение по Богатяновскому спуску в районе дома № 31 после завершения строительства газопровода.

Вместе с этим ДАДИОДД продлил ограничения на переулке Халтуринском от Шаумяна до Социалистической, так как рабочие все еще строят там многоэтажный дом. Последний день действия ограничений определили 30 июля.

С более подробной информацией можно ознакомиться на портале мэрии Ростова в разделе «Ситуационный монитор».

Ранее в Ростове до конца 2022 года продлили запрет передвижения автомобилей по нескольким улицам города.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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