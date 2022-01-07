В Ростовской области число зараженных вновь поднялось выше 300 человек в сутки

Местные власти рассказали, что к утру пятницы, 7 января, коронавирус подтвердился у 305 жителей региона. Теперь общая численность заболевших за два года пандемии составляет свыше 196 тысяч человек. При этом на 100 тысяч жителей региона приходятся 4,66% зараженных.
Власти утверждают, что наибольшее число заболевших вновь обнаружили в Ростове, Шахтах, Таганроге и Волгодонске, которые сохраняют лидерство заболеваемости в течение многих недель. Максимальное количество больных обнаружили в Ростове — их было 117 человек, а в 12 районах Ростовской области выявили всего по одному случаю заражения.
За последние сутки вновь изменилась возрастная группа, на которую пришлось большая часть случаев диагностированного коронавируса, основными переносчиками болезни снова стали молодые люди от 18 до 45 лет — их 34,4% от общего числа зараженных.
Кроме того власти сообщили, что в Ростовской области 16 человек скончались от коронавируса, большинство из них относилось к возрастной группе 60+, и лишь один мужчина находился в возрасте 44 лет.
Количество ПЦР-тестов, которые провели лаборатории региона за последние сутки, составило более 10,4 тысяч исследований.