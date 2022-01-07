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В Ростовской области на капитальный ремонт домов культуры потратят 1,17 млрд рублей

7 января 08:04
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области 1,17 миллиарда рублей направят на строительство и ремонт 30 учреждений культуры, об этом сообщили в региональном правительстве.

Власти объявили, что областной бюджет выделит свыше миллиарда рублей на возведение четырех и ремонт 26 домов культуры.

Кроме того благодаря реализации национального проекта «Культура» власти планируют купить музыкальные инструменты, а также оборудование для четырех музеев и методические пособия для 20 образовательных учреждений, на которые выделили сумму в 182 миллиона рублей.

Ранее власти Ростовской области выделили 11 миллионов рублей для оснащения инфекционных госпиталей в Таганроге и Тарасовском районе.

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