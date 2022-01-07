В Ростовской области на капитальный ремонт домов культуры потратят 1,17 млрд рублей

Власти объявили, что областной бюджет выделит свыше миллиарда рублей на возведение четырех и ремонт 26 домов культуры.
Кроме того благодаря реализации национального проекта «Культура» власти планируют купить музыкальные инструменты, а также оборудование для четырех музеев и методические пособия для 20 образовательных учреждений, на которые выделили сумму в 182 миллиона рублей.
Ранее власти Ростовской области выделили 11 миллионов рублей для оснащения инфекционных госпиталей в Таганроге и Тарасовском районе.