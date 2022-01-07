В Ростовской области от коронавируса умерли 15 пенсионеров и мужчина средних лет

Еще 16 ростовчан ушли из жизни по вине коронавирусной инфекции. Среди погибших было равное количество мужчин и женщин, при этом большинство находились в возрасте от 62 до 94 лет, а одному мужчине на момент смерти было всего 44 года. Общее количество жителей региона, у которых причиной смерти указали коронавирус, составляет более 9,7 тысячи человек.