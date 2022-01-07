В Ростовской области от коронавируса умерли 15 пенсионеров и мужчина средних лет

Еще 16 ростовчан ушли из жизни по вине коронавирусной инфекции. Среди погибших было равное количество мужчин и женщин, при этом большинство находились в возрасте от 62 до 94 лет, а одному мужчине на момент смерти было всего 44 года. Общее количество жителей региона, у которых причиной смерти указали коронавирус, составляет более 9,7 тысячи человек.
Кроме того власти Ростовской области объявили, что в регионе наблюдается очередная волна роста заболеваемости — показатели выявленных случаев заражения увеличились до 305 человек за сутки. При этом большая часть случаев приходится на работающее население от 18 до 65 лет, их массовая доля составляет 63,2% от общего числа зараженных.
В настоящий момент более 1,93 тысячи жителей Ростовской области проходят курс лечения от коронавируса в госпиталях региона, из них 24 пациента находятся в тяжелом состоянии и подключены к системам искусственной вентиляции легких.
Вакцинацию от коронавируса завершили уже более 1,91 миллиона жителей Ростовской области, из них 6 января сделали прививку 487 человек.