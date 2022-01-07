В Ростовской области риэлтора будут судить за кражу у своих клиентов 27 млн рублей

Следователи представили версию, согласно которой в течение трех лет с 2017 года женщине удалось присвоить деньги четырех клиентов. Она взяла со своих клиентов средства на покупку земли по поддельным договорам и присвоила все 27 миллионов рублей, которые потратила на собственные нужды.