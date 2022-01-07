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В Ростовской области риэлтора будут судить за кражу у своих клиентов 27 млн рублей

7 января 10:29
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области состоится суд над жительницей Аксайского района, которая во время работы риэлтором присвоила деньги клиентов, об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона.

В Аксайском районе прокуроры утвердили заключение обвинения в отношении главы агентства по подбору недвижимости, которая обвиняется в мошенничестве.

Следователи представили версию, согласно которой в течение трех лет с 2017 года женщине удалось присвоить деньги четырех клиентов. Она взяла со своих клиентов средства на покупку земли по поддельным договорам и присвоила все 27 миллионов рублей, которые потратила на собственные нужды.

В дополнение к этому предприимчивая риэлтор незаконно оформила на себя и свою мать имущественные права на владения двумя участками земли стоимостью пять миллионов рублей.

Сейчас ее имущество арестовано, а материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее глава села попал под суд из-за махинаций с земельными участками.

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